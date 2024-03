Doar jumatate dintre timisoreni si-au platit taxele si impozitele anuale la Primaria Timisoara

Primaria Timisoara asteapta in continuare contribuabilii sa-si plateasca taxele si impozitele pe anul in curs, daca o fac in aceasta luna vor putea beneficia de o bonificatie de zece la suta. Undeva peste 110.000 de contribuabili persoane fizice, in jur de jumatate din total, au decis sa isi plateasca taxele si impozitele catre primarie.Cei mai multi bani s-au strans din impozitul pe cladiri, adica 33,351 milioane de lei, in timp ce din impozitul pe autoturisme s-au colectat deja 18,413 ... citește toată știrea