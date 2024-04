Dobra se intoarce acasa, la Lugoj, ca si candidat al PSD la functia de primar al municipiului

PSD l-a prezentat, sambata, pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, ca fiind candidatul partidului la functia de primar al municipiului Lugoj.Fiu al orasului, Dobra spune ca a decis sa se intoarca acasa si sa candideze pentru ca nu ii place ceea ce se intampla in orasul sau. Lugojul e ramas in urma, si, desi are multe proiecte, nici unul nu este pus si in practica."Astazi anunt in mod oficial candidatura la functia de primar al municipiului Lugoj. Sunt acasa si o ... citește toată știrea