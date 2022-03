Doctorul Musta, despre lectiile celor doi ani de pandemie: "Tactica trebuie putin schimbata"

Cunoscutul medic timisorean Virgil Musta, care a dat sfaturi de-a lungul celor doi ani de pandemie, spune ca cea mai importanta lectie este adoptarea unui stil de viata sanatos. In privinta vaccinului, medicul considera ca acesta se impune la acest moment doar celor cu comorbiditati. In martie 2020, dupa aparitia, la sfarsitul lunii februarie, a primelor cazuri de COVID-19, Romania se pregatea sa intre in stare de urgenta si sa experimenteze situatii pe care nimeni nu si le-ar fi imaginat cu ... citeste toata stirea