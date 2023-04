Consiliul Local al Municipiului Lugoj a adoptat "Planul de actiune pentru energie durabila si clima".Desi, la prima vedere, denumirea proiectului pare ceva foarte general si poate vag, documentul este absolut necesar in perspectiva atragerii de fonduri europene pentru proiecte de eficientizare energetica si reducere a emisiei de gaze cu efect de sera. Cu alte cuvinte, in lipsa acestui document, nu se pot accesa fonduri europene.De fapt, municipiul Lugoj a facut deja pasi in directia ... citeste toata stirea