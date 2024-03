Documentar cu masacrul din sudul Israelului, prezentat la Lugoj, cu participarea vice-ambasadorului acestei tari la Bucuresti

Rami Teplitskiy, vice-ambasadorul statului Israel in Romania, s-a aflat joi, 7 martie, intr-o vizita in municipiul Lugoj.Excelenta Sa a vizitat cateva obiective din oras, printre care si Sinagoga Neologa, apoi a participat la proiectia unui film cu imagini necenzurate ale atrocitatilor comise de gruparea Hamas in sudul Israelului, la 7 octombrie 2023.Documentarul israelian a fost prezentat cu incepere de la ora 10, la Cinema "Bela Lugosi".Inaltul oficial a prezentat pozitia statului Israel ... citește toată știrea