Doi ani de mandat PNL la Consiliul Judetean Timis. Administratia Nica a continuat proiectele mostenite. Maternitatea noua si extinderea UPU de la Spitalul Judetean Timisoara, in linie dreapta, creste Centura Mica, se modernizeaza Aeroportul Utilitar. Larg

TIMISOARA. In 27 septembrie se implinesc 2 ani de cand 104.508 dintre cetatenii Timisului il alegeau pe Alin Nica in fruntea Consiliului Judetean si isi puneau sperantele ca nu se va abate de la drumul european promis in campanie.In cei doi ani de cand a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Timis, Alin Nica nu a oprit niciun proiect din 'greaua mostenire' si a decis sa le continue. Chiar a finalizat o parte dintre cele preluate de la fosta administratie si a adaugat si cateva proprii. ... citeste toata stirea