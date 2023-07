O patrula de politisti locali, aflati in serviciu in aceasta dimineata, in jurul orei 09.00, in Piata Nicolae Balcescu, au fost agresati de doi barbati. In fapt, politistii locali legitimau o persoana care era suspecta de apelare la mila publicului, moment in care, doi barbati, frati, din primele date fiii persoanei in cauza, S.R., de 33 de ani, si S.O., de 29 de ani, din Timisoara, au sarit la bataie, tragand de camasa unuia dintre politistii locali si rupandu-i gradele. Imediat politistii ... citeste toata stirea