Doi barbati au murit dupa ce autoturismul in care erau a intrat in derapaj si a lovit frontal o autoutilitara

Un accident rutier a avut loc, marti, in judetul Hunedoara, intre Geoagiu si Orastie. In urma accidentului, doi barbati au decedat. Autoturismul in care acestia se aflau a derapat, a intrat pe sensul opus de mers si a lovit frontal o autoutilitara care circula regulamentar.Accidentul a avut loc pe DC 42 din judetul Hunedoara."In data de 16 august 2022, in jurul orei 15:45, un barbat in varsta de 38 de ani, din Geoagiu, in timp ce conducea un autoturism pe DC 42, din directia Geoagiu - ... citeste toata stirea