Doi barbati, retinuti de politisti dupa au furat 5.000 de lei de la un batran de 90 de ani

La data de 3 noiembrie a.c., politistii Biroului Investigatii Criminale Timisoara au retinut doi barbati, in varsta de 28 si 30 de ani, banuiti de efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si inselaciune. Acestia au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis.In fapt, la data de 10.03.2022, politistii Biroului Investigatii Criminale Timisoara, au fost sesizati de un barbat, in varsta de 90 de ani, cu privire la ... citeste toata stirea