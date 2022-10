Doi barbati si o femeie, trimisi in judecata de PJ Timisoara pentru viol si agresiune sexuala asupra minorilor

Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara anunta luni, 24 octombrie, ca trei persoane au fost trimise in judecata pentru mai multe infractiuni de natura sexuala asupra minorilor. Momentan, acestea raman in stare de arest preventiv.Cei trei sunt acuzati de: corupere sexuala a minorilor in forma continuata, viol in forma continuata, agresiune sexuala in forma continuata, tentativa la infractiunea de viol, rele tratamente aplicate minorului, act sexual cu un minor in forma ... citeste toata stirea