Doi gimnasti de la CSM Lugoj, prezenti la internationalul de seniori RomGym Trophy

Clubul Sportiv Municipal Lugoj va avea doi sportivi si un antrenor, in postura de arbitru international, la concursul de gimnastica RomGym Trophy, cu participare internationala, rezervat seniorilor.Evenimentul este programat in intervalul 27-30 iunie, la Sala Polivalenta, din Bucuresti, iar aparatele pe care vor evolua sportivii sunt de nivel olimpic.Cei doi gimnasti legitimati la clubul lugojean, care si-au anuntat prezenta sunt Nicolae Bera, transferat in 2021, si Emilian Neagu, transferat ... citește toată știrea