1.000 de pastile Ecstasy au fost ascunse intr-o jucarie de plus pentru a fi introduse in Romania. Drogurile au fost vandute cu ajutorul a doi minori, inclusiv pe parcursul unui festival de muzica organizat in municipiul Arad la sfarsitul saptamanii trecute.760 de pastile Ecstasy au fost descoperite in urma perchezitiilor efectuate de DIICOT Arad si politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad in aceasta cauza. Cu ocazia perchezitiilor au mai fost gasite diferite ... citeste toata stirea