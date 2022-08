Doi morti si trei raniti, intr-un grav accident produs pe DN 1. Trei copii au fost proiectati pe carosabil cand masina in care se aflau s-a rasturnat

Un barbat si un copil au murit, iar alti doi copii si o femeie sunt raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 1 (E60), in judetul Bihor. Primele date arata ca adultii au ramas incarcerati, in timp ce cei trei copii au fost aruncati din masina, pe sosea.Accidentul a avut loc in jurul orei 14.00, pe DN 1 (E60), in localitatea Uileacu de Cris, unde un autoturism in care se aflau cinci persoane, intre care trei copii, s-a rasturnat.Ajunse la locul accidentului, echipele ... citeste toata stirea