Doi oameni si-au pierdut viata, dupa ce doua camioane s-au ciocnit pe DN 6

Doua tiruri s-au ciocnit azi-noapte pe Drumul National 6, intre Plugova si Mehadia. Soferul unuia dintre camioane si pasagerul care se afla in aceeasi cabina nu au avut nicio sansa.Accidentul a avut loc in jurul orei 3.00. Potrivit politistilor, un barbat de 39 de ani conducea un autotren inmatriculat in Bulgaria, din directia Orsova spre Caransebes, iar intr-o curba la dreapta a patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune frontala stanga cu cabina si cu partea laterala stanga a ... citeste toata stirea