Doi politisti au fost batuti de un grup de petrecareti in Arad, dupa ce au intervenit la o petrecere zgomotoasa. Oamenii legii apucasera sa incatuseze un suspect, dar amicii lui l-au eliberat si i-au taiat catusele cu flexul.Doi politisti din orasul aradean Sebis au intervenit la o petrecere zgomotoasa tinuta in strada, in localitatea Buteni, si au fost batuti de petrecareti si alungati. Petrecerea avea loc de Sfanta Maria.Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahont, doi barbati ... citeste toata stirea