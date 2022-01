Doi politisti din vestul tarii, condamnati la inchisoare pentru un jaf de 300.000 de euro

Doi politisti aradeni au fost condamnati la inchisoare, in prima instanta, alaturi de alti doi inculpati, pentru un jaf care a avut loc in noiembrie 2020, cand dintr-un seif aflat in casa unei femei din Pancota, care fusese imobilizata in locuinta, au fost furati 300.000 de euro.Sentinta a fost data de Judecatoria Arad si nu este definitiva, iar cei doi politisti - Ticala Denis si Covaci Marius - au primit doi ani, respectiv doi ani si trei luni de inchisoare pentru talharie calificata, dupa ... citeste toata stirea