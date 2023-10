Doi pompieri, raniti in explozia de la Crevedia, au fost externati de la clinica de arsi din Milano, in care si-au petrecut ultimele doua saptamani.Medicii de acolo au decis ca isi pot continua tratamentul in tara, desi, initial, unul dintre ei avea sanse mici de supravietuire. Amandoi au ajuns luni noaptea la Timisoara si au fost evaluati de medicii romani.Dupa un drum lung de 14 ore, cei doi pompieri au ajuns la Timisoara. Doua ambulante i-au adus de la clinica din Milano, unde au fost ... citeste toata stirea