Doi soferi au murit dupa ce TIR-urile pe care le conduceau s-au ciocnit pe DN 6

Doua autotrenuri s-au ciocnit, vineri seara, pe DN 6, intre localitatile Armenis si Sadova Veche din judetul Caras-Severin. In urma impactului, unul dintre camioane s-a rasturnat, iar cei doi soferi au murit. Cele doua TIR-uri erau inmatriculate in Turcia si Polonia. Traficul este blocat complet."Politia Municipiului Caransebes a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la producerea unul accident rutier pe DN 6, intre Armenis si Sadova Veche, in care au fost implicate 2 ansambluri de vehicule. ... citește toată știrea