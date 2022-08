Doi tineri acuzati de viol, respectiv complicitate la viol asupra unei adolescente de 15 ani, cercetati sub control judiciar

Doi tineri, de 24, respectiv 21 de ani, sunt cercetati sub control judiciar pentru viol si complicitate la viol asupra unei adolescente de 15 ani din municipiul Lugoj, judetul Timis. Cei doi au fost identificati si retinuti dupa aproximativ doua saptamani de la comiterea faptei, scrie news.ro.Potrivit IPJ Timis, in 18 august, politistii au fost sesizati ca o fata de 15 ani a fost abuzata sexual, in noaptea de 7 spre 8 august."La data de 18 august 2022, politistii orasului Faget au fost ... citeste toata stirea