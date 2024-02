Doi tineri cu cagule au jefuit o farmacie din Liebling. Au furat 16.000 de lei si un laptop

Doi tineri au fost retinuti dupa ce au furat dintr-o farmacie din localitatea Liebling, un laptop si bani, a anuntat, joi, Politia Timis, intr-o informare de presa.Politistii Sectiei 9 Rurale Jebel au fost sesizati la inceputul saptamanii de catre angajata unei farmacii situate in localitatea Liebling ca in perioada 17 - 19 februarie, persoane necunoscute cu fata acoperita ar fi patruns si ar fi sustras din interior un laptop si suma de 16.000 lei. In urma verificarilor si ... citește toată știrea