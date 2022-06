Doi tineri de 18 ani, suspectati ca ar fi omorat un barbat, chiar in locuinta acestuia

Doi tineri, ambii de 18 ani, din orasul Petrila, judetul Hunedoara vor fi audiati de procurori. Ei sunt suspectati ca ar fi omorat un barbat de 48 de ani, chiar in locuinta acestuia, in data de 30 mai. Cadavrul barbatului a fost descoperit de politisti sambata seara."La data de 04 iunie 2022, in jurul orei 21.15, Politia Orasului Petrila a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 48 de ani a fost gasit decedat in locuinta, posibil de mai multe zile. Cadavrul barbatului a ... citeste toata stirea