Politistii Biroului de Investigatii Criminale Lugoj au retinut marti, 6 iunie, doi tineri, in varsta de 17 si 18 ani, banuiti de furt calificat.In fapt, in noaptea de 15 mai, in intervalul orar 0-3, persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei societati comerciale, situata pe strada 20 Decembrie 1989 din municipiu, de unde ar fi sustras 3.000 de lei.In urma investigatiilor, in mai putin de 24 de ore, oamenii legii i-au identificat si depistat in municipiul de pe ... citeste toata stirea