Doi tineri, prinsi in flagrant in timp ce spargeau o masina, pe o strada din Timisoara. Unul dintre ei era drogat

Doi tineri au fost prinsi in flagrant de in timp ce spargeau o masina din care au furat un portofel. Incidentul s-a petrecut la Timisoara iar cei doi hoti au fost retinuti 24 de ore."Duminica, 17 noiembrie, in jurul orei 1.00, politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, au prins in flagrant delict doi barbati, de 33 si 35 de ani, pe o strada din Timisoara, in timpul ce spargeau o masina, de unde ar fi sustras un portofel ... citește toată știrea