Doi vitei, la poarta noua de la Aeroportul Timisoara. Cum este explicat incidentul

Doi vitei de pe un camp de la marginea Timisoarei au patruns in incinta Aeroportului International Traian Vuia din Timisoara, ajungand pana in fata noului terminal de sosiri internationale, cea mai noua poarta de intrare in oras. Imaginile cu doi vitei plimbandu-se prin fata noului terminal de sosiri internationale de la Aeroportul Traian Vuia din Timisoara au fost publicate de observatornews.ro. Din imagini se poate vedea cum viteii se plimba nestingheriti. La un moment dat, unul dintre ... citeste toata stirea