Doliu in Baroul Timis! A murit avocata Angelina Tufariu, fost procuror general adjunct la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara

Fostul procuror general adjunct de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara, Angelina Tufariu, a decedat.Anuntul funest a fost facut de conducerea Baroului Timis, in conditiile in care, din 2011, dupa pensionare, Angelina Tufariu a intrat in breasla avocatilor."Corpul profesional al avocatilor din Baroul Timis si membrii Filialei Timis a Casei de Asigurari a Avocatilor sunt alaturi de colega noastra, doamna avocat Sanziana-Carmen Tufariu si de familia indoliata in aceste ... citește toată știrea