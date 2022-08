Doliu in Biserica Ortodoxa Romana. A murit unul dintre cei mai indragiti preoti din vestul tarii

Biserica Ortodoxa Romana este in doliu, dupa ce unul dintre cei mai apreciati preoti s-a stins din viata.Parintele Gheorghe Dehelean, fost preot in Parohia Lipova Bai, Protopopiatul Lipova, a incetat din viata, duminica seara, la varsta de 74 de ani.Parintele Gheorghe Dehelean s-a nascut la data de 2 ianuarie 1948, in localitatea Ususau, Jud. Arad. Dupa absolvirea scolii gimnaziale a urmat cursurile Seminarului Teologic din Caransebes.Tragicul anunt a fost facut public de catre ... citeste toata stirea