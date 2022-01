Doliu in justitia din Banat! A murit Gheorghe Pinteala, fost procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara

Justitia din Banat este in doliu dupa moartea fulgeratoare a fostului procuror Gheorghe Pinteala, 67 de ani, care a fost eliberat din functie, prin pensionare, in iulie 2017, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara.Fostul magistrat a decedat la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, unde a fost transferat de la Caransebes, cu o forma grava de infectie pulmonara. In ciuda eforturilor medicilor, fostul procuror nu a mai putut fi salvat, decedand in data de 8 ianuarie.Gheorghe ... citeste toata stirea