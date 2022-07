Doliu in lumea politica. A murit fostul senator PSD Viorel Matei

Fostul senator PSD Viorel Matei, care a fost in Parlament in legislatura 2000-2004 si a detinut mai multe functii de conducere in diverse organizatii cu caracter agricol, Viorel Matei, a incetat din viata la varsta de 73 de ani.Nascut in 9 august 1949, Viorel Matei a fost senator in legislatura 2000-2004, ales in judetul Timis pe listele PDSR, iar din iunie 2001 a devenit membru PSD. Viorel Matei a fost si presedintele Federatiei Nationale a Producatorilor Agricoli din Romania."In aceasta ... citeste toata stirea