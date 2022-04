Doliu in sistemul de invatamant romanesc. Un indragit profesor din Banat s-a stins din viata, in Saptamana Patimilor

Este doliu in sistemul de invatamant romanesc, dupa ce un indragit profesor s-a stins din viata, in Saptamana Patimilor.Ioan Halalae, profesor universitar si artist fotograf, s-a stins din viata luni, chiar in prima zi din Saptamana Patimilor.Ioan Halalae, profesor universitar la Resita, a indrumat pasii studentilor mai bine de doua decenii.A inceput activitatea didactica in anul 2001. Titlul de doctor in inginerie electronica si telecomunicatii il obtine in anul 2010 in urma sustinerii ... citeste toata stirea