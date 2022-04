Doliu in teatrul romanesc: a murit legendarul actor Traian Stanescu, nascut la Faget

Actorul Traian Stanescu a murit noaptea trecuta, la varsta de 82 de ani, potrivit unui anunt publicat de fiul sau pe Facebook.Traian Stanescu a fost sotul actritei Ilinca Tomoroveanu. Actrita a murit in urma cu trei ani, la varsta de 77 de ani."Acum danseaza in ceruri amandoi... Zbor lin, TATA!", a scris Mihai Stanescu, pe Facebook, publicand si o fotografie cu parintii sai.Nascut la 27 martie 1940 in Faget, judetul Timis, Traian Stanescu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si ... citeste toata stirea