Doliu la Teatrul National Timisoara. A murit regizorul tehnic Vasile Giurgean

Veste trista de la Teatrul National Timisoara. Regizorul tehnic Vasile Giurgean a incetat din viata in data de 22 august."Colegul nostru, Vasile Giurgean, a incetat din viata in data de 22 august 2022.Vasile Giurgean s-a nascut in 18 aprilie 1959, in comuna Ciceu-Giurgesti, jud. Bistrita-Nasaud. Dupa absolvirea liceului la Bistrita, drumul studentiei l-a dus la Cluj, unde a urmat cursurile Facultatii de Electrotehnica, finalizandu-si studiile in anul 1982. Cu diploma de subinginer ... citeste toata stirea