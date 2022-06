Doliu urias in muzica romaneasca. A murit Lelut Vasilescu de la Compact

Lelut Vasilescu de la trupa Compact s-a stins din viata, vineri, in urma unor probleme de sanatate. Lumea muzicala romaneasca este in doliu.Din primele informatii, se pare ca artistul avea unele probleme de sanatate mai vechi. Tragicul anunt a fost facut public de catre Primaria Campia Turzii pe pagina de Facebook.Trupa Compact e una dintre cele mai cunoscute formatii de rock din Romania, fiind formata in 1977."Am aflat cu profunda tristete despre trecerea la cele vesnice a unui om ... citeste toata stirea