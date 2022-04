Domeniul regal Savarsin se redeschide pentru public, in 1 mai, cand va fi inaugurata si Casa Ceaiului

Domeniul regal de la Savarsin se va redeschide publicului in 1 mai, ocazie cu care va fi inaugurata si Casa Ceaiului, cea mai mare cladire din Satul Regal, care recent a fost restaurata. Vizitatorii sunt asteptati in zilele de vineri, sambata si duminica, pe perioada verii.Casa Ceaiului de pe domeniul regal Savarsin va fi inaugurata duminica, 1 mai, odata cu redeschiderea Satului Regal pentru public. Evenimentul va avea loc de la ora 11.00, in prezenta Majestatii Sale Margareta, Custodele ... citeste toata stirea