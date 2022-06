Dominic Fritz a dezvaluit veniturile sotiei. Job-ul de 11.000 de dolari lunar al "primei doamne" a Timisoarei

Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, si-a facut publica ultima declaratie de avere. Din aceasta reiese ca sotia sa, cu care s-a casatorit legal in 2021, a avut in 2021 un venit mediu lunar de 11.000 de dolari. Ultima declaratie de avere facuta publica de primarul Timisoarei, Dominic Fritz arata care sunt veniturile pe care le-au avut in 2021 edilul si sotia sa, chinezoaica Yiran Lin, impreuna cu care are un copil.Potrivit documentului, Dominic Fritz a dobandit in 2021 un teren de 732 de metri ... citeste toata stirea