Dominic Fritz a pierdut un proces cu un om de afaceri, dupa ce a dispus inchiderea berariei acestuia

Tribunalul Timis i-a dat castig de cauza omului de afaceri din Timisoara, Dan Dinu, in procesul pe care l-a intentat primarului municipiului, Dominic Fritz. Edilul a emis o dispozitie de inchidere a berariei detinuta de Dinu, pe motiv ca aceasta tulbura linistea publica. Decizia nu este definitiva. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a dispus inchiderea berariei aflata in apropierea centrului orasului si detinuta de omul de afaceri Dan Dinu, in octombrie 2021, pentru 15 zile. ... citeste toata stirea