Dominic Fritz, acuzat de Agentia Nationala de Integritate de conflict de interese. Reactia primarului din Timisoara

Primarul Timisoarei Dominic Fritz s-a aflat in conflict de interese administrativ dupa ce a luat un imprumut in campania electorala de la o persoana fizica, iar ulterior a intocmit un act administrativ in folosul societatii reprezentata de acea persoana, anunta miercuri Agentia Nationala de Integritate (ANI).De asemenea, prefectul de Giurgiu Florentina Stanculescu se afla in incompatibilitate, detinand si functia de vicepresedinte al PSD Giurgiu, scrie News.ro. Conform ANI, prefectul de ... citește toată știrea