Dominic Fritz, cercetat pentru conflict de interese administrativ! Primarul Timisoarei: "ANI propune sa imi inceteze mandatul"

Agentia Nationala de Integritate il cerceteaza pe Dominic Fritz, primarul Timisoarei, de conflict de interese administrativ.Concret, potrivit site-ului oficial al ANI, in ceea ce-l priveste pe Dominic Fritz, "persoana evaluata a contractat un imprumut in campania electorala de la o persoana fizica. Ulterior, in perioada exercitarii mandatului de primar, in luna noiembrie 2020, a intocmit un act administrativ in folosul societatii reprezentata de persoana fizica, incalcand regimul juridic al ... citește toată știrea