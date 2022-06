Dominic Fritz, dupa ultima victorie a mafiei imobiliare din Timisoara: "Inca o data agresorii au castig de cauza"

Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a reactionat in cazul de teroare imobiliara la care au fost supusi reprezentantii unei asociatii care au "indraznit" sa inchirieze un spatiu pe care a pus ochii un clan de romi. "Condamn cu fermitate actiunile de intimidare la care au fost supusi in ultimele doua zile voluntarii LOGS, chiar in casa pe care au inchiriat-o pentru a-i ajuta pe refugiatii din Ucraina. Este o veste proasta pentru intreaga comunitate ca voluntarii LOGS au renuntat la spatiu si au ... citeste toata stirea