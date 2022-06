Dominic Fritz face restructurari 'pe hartie' la Politia Locala. Reduce 14 posturi care, de fapt, nu sunt ocupate. Masura luata dupa ce ar fi scazut numarul de locuitori din Timisoara

TIMISOARA. Primarul Dominic Fritz va propune Consiliului Local Timisoara reorganizarea Politiei Locale Timisoara prin reducerea a 14 posturi care in prezent nu sunt ocupate. In plus, schimba si numele institutiei. Directia Politia Locala Timisoara se va numi Directia Generala a Politiei Locale Timisoara, pe modelul din alte orase mari din tara. Masurile vin dupa ce, sustin autoritatile, numarul locuitorilor Timisoarei a scazut.Numarul de posturi se reduce cu 14, de la 372 la 358, ca urmare a ... citeste toata stirea