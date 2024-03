Dominic Fritz foloseste angajatii primariei pentru a-i strange semnaturi in vederea candidaturii

Angajatii Primariei Timisoara au fost scosi pe strazile orasului. Pentru a "asculta" nevoile timisorenilor si pentru a cersi semnaturi in vederea candidaturii primarului Dominic Fritz.Modul de operare al acestor echipe, unul extrem de agasant: "Au iesit la cerseala de opinii si semnaturi. Intr-o ora, de trei ori am fost deranjati de asemenea echipe. N-au facut nimic in patru ani, dar tupeu si obraznicie au cat cuprinde!", spune unul dintre cei abordati de "echipa de soc".In fotografia ... citește toată știrea