Dominic Fritz nu stinge becurile de pe strazile Timisoarei, chiar daca nu poate gasi un furnizor de energie, iar pretul acesteia s-ar putea dubla

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, s-a referit, marti, la o eventuala economie la energia electrica de pe domeniul public, el precizand ca pretul acesteia s-ar putea dubla, dupa ce expira contractul existent. Fritz a mai declarat ca Guvernul ar trebui sa decida daca va mentine sau nu plafonarea, in caz contrar inclusiv trasportul public va fi in pericol.Intrebat daca Primaria Timisoara va face economie la electricitate, asa cum s-a intamplat in cazul Aradului si Hunedoarei, ... citeste toata stirea