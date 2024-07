Dominic Fritz se face roman cu acte

Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, si-a depus dosarul pentru dobandirea cetateniei romane.Conform legii, cetatenia romana se poate acorda, la cerere, persoanei fara cetatenie sau cetateanului strain, daca indeplineste urmatoarele conditii: s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un ... citește toată știrea