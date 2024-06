Dominic Fritz se retrage din cursa pentru presedintia USR. Mesajul primarului Timisoarei

Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat pe un grup intern al USR ca se retrage din cursa pentru sefia USR deoarece propunerea sa de a separa candidatura la prezidentiale si presedintia partidului "nu pare sa aiba suficienta tractiune momentan in interiorul partidului si nu este impartasita nici de Lucian (Viziteu), nici de Elena (Lasconi)".Dominic Fritz a explicat ca, daca ar fi insistat in acest sens in momentul acesta crucial, ar fi repetat greselile din USR care au dus la fragmentare ... citește toată știrea