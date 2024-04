Dominic Fritz, subiect pentru Biroul Electoral Central

Cetatenii vor sa stie. Cetatenii nu mai sunt muti cum erau in vremea dictaturilor comunista si nazista. Exista o serie de nelinisti pe care oamenii ar dori sa le rezolve, legate de contextul in care Dominic Fritz, care nu este cetatean roman, dar este european, doreste sa candideze pentru functia de primar al orasului Timisoara. Fara justificari inutile, mesaj pentru carcotasi: nu suntem nationalisti talibani, demersul despre care voi scrie are legatura numai si numai cu legislatia, cu ... citește toată știrea