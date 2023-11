Remetea Mare, comuna timiseana apropiata Timisoarei, are povesti mai putin cunoscute. Una dintre ele este cea a familiei Ambrozy, renumita in fostul imperiu Austro - Ungar, dar si dupa al doilea razboi mondial. Ambrozy avea un castel. El a devenit proprietatea unei alte familii ce a cumparat actiunile firmei ce detinea castelul, dar a venit comunismul si a luat tot. Totul! Acolo, in parcul minunat, un parc - padure, s-a construit un local numit candva "PRVIGHETOAREA". Il stia toata lumea din ... citeste toata stirea