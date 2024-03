Doneaza o bicicleta pentru a face un copil fericit!

My Bike RO Bike este o campanie de donare de biciclete organizata de Fundatia Comunitara Timisoara, cu sprijinul Decathlon Romania. Campania va avea loc in perioada 15 martie - 5 mai 2024 si se vor colecta biciclete functionale de diferite marimi, in special cu roti de 26 si 28 inch. Persoanele cu suflet mare isi pot dona bicicleta unui copil cu cerinte educationale speciale din orasul Recas, sa poata invata sa mearga pe bicicleta, sa o intretina, sa simta bucuria de a pedala."My Bike RO Bike ... citește toată știrea