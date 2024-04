Dorel Sandesc, despre scandalul de la spitalul Sfantul Pantelimon: "Este o absurditate. Cum sa omoare medicii pacientii? Noi ii salvam"

Anchete de amploare la spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, in urma unor acuzatii privind moartea unor pacienti de la Terapie Intensiva. Acestia ar fi primit tratament in doze mult sub necesar, ceea ce a dus la moartea lor, acuza medici din spital.Rudele celor 17 pacienti care au murit la ATI la spitalul Sf. Pantelimon cer explicatii. Conducerea spitalului neaga ca ar fi vorba de de o mana criminala. Primele rapoarte vor fi gata saptamana viitoare. Medicul Dorel Sandesc, specialist in ... citește toată știrea