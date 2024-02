Dorina Zah, artist plastic lugojean, expune la Galeria FormArt din Bucuresti

In urma participarii in tabara de creatie si documentare organizata de asociatia TruicArt in Maroc, Dorina Zah, artist plastic lugojean, a creat o serie de tablouri cu motive orientale, reunite sub genericul "Bazar".Vernisajul expozitiei a avut loc la Galeria FormArt din Bucuresti, situata pe Bulevardul Magheru, in data de 23 februarie."Este o parte din bagajul meu emotional cu care m-am intors din Maroc si pe care am reusit sa il materializez pe panze. Sunt obiecte care m- au inspirat si pe ... citește toată știrea