Lugojenii, dar si restul romanilor, vor dormi mai mult peste cateva zile, pentru ca in ultimul sfarsit de saptamana din aceasta luna vom trece la ora de iarna.Astfel, in noaptea de 28 spre 29 octombrie, ceasurile se vor da inapoi in acelasi moment in toate tarile Uniunii Europene.Practic, se revine la ora normala, pentru ca in primavara, ultima noapte de sambata spre duminica a lunii martie a coincis cu trecerea la ora de vara. In Romania, sistemul orei de vara si a celei de iarna a fost ... citeste toata stirea