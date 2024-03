Dormim mai putin! Iarasi se schimba ceasul

Duminica, 31 martie, va fi cea mai scurta zi din an.Ora de vara se aplica in fiecare an, in ultima duminica din martie si dureaza pana in ultima duminica a lunii octombrie. Masura este luata pentru a folosi cat mai mult lumina zilei si a economisi energia electrica.Ceasul se da inainte cu o ora si astfel ora 3 va deveni ora 4.Ora de vara se aplica in fiecare an, in ultima duminica din martie si dureaza pana in ultima duminica a lunii octombrie.Masura este luata pentru a folosi cat mai ... citește toată știrea